Ilfattoquotidiano.it - “Bonnie Blue dice di aver fatto sesso con mille uomini in 24 ore? Erano ‘uomini coniglio’. Io sono stata con 85 in 10 ore, alla fine ero un po’ stanchina”: Jessica Rizzo racconta

chiarisce subito distanze, misure, parametri.Cosa ha combinato questa ragazza?Hacon 1000.In quanto tempo?24.(Sospiro) Io con 85 in 10(il film era “Quella porca di mia moglie”)Altro livello.(Silenzio di quelli gravi) Eh. Come si chiama?.Ma è vero?coniglio.Nella sua esperienza non le è preso lo sconforto?(Stupita, quasi interdetta ddomanda) Io no. Al massimo un po’: l’80esimo è entrato alle dieci di sera.Stanca ma non affranta.Se ti piace fare.Ma non si è stufata?Era un mio desiderio, e quel desiderio l’ho tramutato in film; un film diretto da me, perchésempreimprenditrice di me stessa.Va bene, ma in tutte quelleneanche un secondo di noia?Ognuno ha il suo stile, quindi ilvariava.