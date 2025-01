Davidemaggio.it - Sanremo 2025, ecco chi ci sarà sul palco di Piazza Colombo

La musica del Festival dinon passa soltanto attraverso il Teatro Ariston. Durante la kermesse canora, come ormai avviene da diversi anni, verrà infatti allestito ilesterno del Suzuki Stage in, con Mattia Stanga e Jody Cecchetto in veste di conduttori. In effetti dopo le performance imbarazzanti dello scorso anno, era necessaria una riconferma. Ma questa è un’altra storia!Nel corso delle cinque serate del Festival, in programma da martedì 11 a sabato 15 febbraio, insi alterneranno altrettanti artisti italiani. Ad inaugurare ilci penserà Raf, attualmente impegnato nelle vesti di coach a Ora o Mai Più. Il giorno successivo è attesa, invece, BigMama. La terza serala volta di Ermal Meta. Chiudono il gruppo, per esibirsi rispettivamente il venerdì e il sabato, due artisti che non hanno mai partecipato in gara a: Benji & Fede e Tedua.