Secoloditalia.it - La sinistra con la bava alla bocca s’aggrappa alle toghe: “Con Meloni sonni tranquilli per i torturatori”

Le opposizioni con lacontro il governo non aspettavano altro. E se non brindano poco ci manca. La notizia dell’avviso di garanzia recapitatopremiersul caso Almasri (che Matteo Calenda definisce “surreale”) irrompe nell’Aula di Montecitorio impegnata nella discussione su Gaza. Come un sol uomo la coppia Fratoianni-Bonelli in asse con i 5Stelle parte con il processo di piazza. Nicola Fratoianni è il primo ad approfittare della ghiotta notizia, “che mi hanno appena passato”, dice quasi sventolando l’agenzia. “Era chiaro fin dall’inizio che non si trattava di un cavillo burocratico”, dice facendo innervosire la maggioranza che inizia a rumoreggiare. Il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, lo invita a rimanere sul tema del dibattito. “Tanto ne parliamo domani, lo sa”, dice riferendosicomunicazioni del governo sul caso libico.