Lettera43.it - Daniela Santanchè: «Un pezzo di FdI mi vuole fuori? Chissenefrega»

Leggi su Lettera43.it

Da Jeddah, in Arabia Saudita, la ministra del Turismosi mostra combattiva di fronte alle voci che la vorrebbero sul punto di dimettersi dopo il rinvio a giudizio per il caso Visibilia. «Non vedete come sto? In formissima. Undel partito midal governo?! Pazienza. Ho pochi amici ma ho sempre contato su me stessa. La Russa non mi abbandonerà mai», ha dichiarato ai giornalisti secondo quanto riportato dal Corriere della Sera.replica a Meloni e ribadisce: «Non mi dimetto»Decisa a non lasciare il suo incarico,ha anche risposto in modo piccato alla premier Giorgia Meloni, che, pur smentendo le voci di un pressing per le dimissioni della ministra, ha espresso preoccupazione sull’impatto che le vicende giudiziarie potrebbero avere sul suo lavoro.