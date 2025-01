Ilrestodelcarlino.it - Zero morti tra i pedoni: il record sotto le due torri

"Nessun pedone a Bologna nel 2024 è stato ucciso, non avveniva dal 1991". Per il sindaco di Bologna Matteo Lepore il felice primato è uno degli effetti della ’Città 30’, la misura introdotta dal Comune felsineo, che ha limitato la velocità in molte strade cittadine. Nel 2024 a Bologna, dicono i dati a cui fanno riferimento anche la Rete Modena30 e Aria, ci sono statitra i, la metà degli incidenti mortali, sono calati gli incidenti stradali e i feriti, rispettivamente del 13% e dell’11% mentre nel resto d’Italia lo scorso anno c’è stato un +8% degli incidenti mortali. Non solo. Diminuiscono del 31% gli incidenti più gravi e calano del 49% le persone morte sull’asfalto, che negli ultimi 12 mesi a Bologna sono state dieci. Anche nelle radiali, come via Massarenti e via Murri, secondo i dati presentati, la velocità è calata e anche gli incidenti.