Il governo revoca 88 milioni ai furbetti dei film Borgonzoni | Giusto uso dei fondi

Iniziano a vedersi i primi effetti della cura dimagrante voluta dal Ministero della Cultura nei confronti dei fondi pubblici destinati al cinema italiano. La DGCA (Direzione Generale Cinema e Audiovisivo) del MiC ha firmato ieri la revoca di 66 milioni di euro di credito d'imposta precedentemente concessi a produzioni cinematografiche al termine di un lungo e scrupoloso lavoro di verifica e controllo. Ai 66 milioni revocati, se ne sono aggiunti altri e 22 "congelati" dalla direzione, per un totale di 88 milioni di euro. Un provvedimento esemplare del nuovo corso voluto dal ministro Giuli per un caso di scuola che ha, però, una particolarità non secondaria: stando a quanto spiegato dallo stesso ministero, l'intero importo della tax credit oggetto della revoca sarebbe stato chiesto da un'unica società di produzione, la Sipario Movie.

Il decreto che ha riconosciuto 863 mila euro è firmato dalla direzione cinema del ministero di Franceschini durante il governo di Giuseppe Conte. Pratica chiusa definitivamente nel 2023, quando la somma è stata scontata in banca Vai su Facebook

