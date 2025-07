Sei carico? | la risposta di Modric esalta i tifosi del Milan | VIDEO

Tanto entusiasmo per i tifosi del Milan per la prima giornata di Luka Modric da calciatore della squadra di Massimiliano Allegri. Il video. Ieri prime ore da giocatore del Milan per Luka Modric, che dopo essere atterrato all'aeroporto di Malpensa, ha svolto le visite mediche alla clinica 'La Madonnina'. All'uscita dall'Hotel Meliá di Milano, il croato ha incontrato alcuni tifosi, subito galvanizzati dalle sue prime parole. Ecco il video. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - “Sei carico?”: la risposta di Modric esalta i tifosi del Milan | VIDEO

