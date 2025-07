Università LUMSA | aperte le iscrizioni 2024-2025 ai Percorsi online di formazione iniziale 30 CFU per docenti

L’Università LUMSA permette fino al 25 luglio 2025 l’iscrizione ai percorsi online di formazione iniziale per docenti, utili a conseguire abilitazione in altre classi di concorso o gradi di istruzione. Occorre frequentare il 70% delle lezioni e sostenere una prova finale in 2 fasi, da superare col minimo di 710mi ciascuna. Il costo è di . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

TFA sostegno X ciclo, i BANDI delle Università [AGGIORNATO con Basilicata, Mediterranea di Reggio Calabria, Lumsa, Tuscia, Catania, Enna, Verona] - TFA sostegno X ciclo anno accademico 2024/25: con decreto n. 436 del 26 giugno 2025 il Ministero ha autorizzato il numero di posti disponibili e la distribuzione tra le Università che hanno risposto all'avviso dello scorso 16 maggio.

Diventare insegnanti di sostegno con l’Università LUMSA. Aperte fino all’11 luglio le iscrizioni alle selezioni per 400 posti - L’Università LUMSA ha pubblicato il bando per l’ammissione al X ciclo del corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità , destinato alla scuola primaria e alla scuola secondaria di primo e secondo grado.

L'APEI SCRIVE ALLA LUMSA DI ADEGUARSI ALLA LEGGE 55/24 E DI NON SPEZZETTARE LA NOSTRA PROFESSIONE DI "EPSP" !!! Nota di ferma protesta contro l’impostazione del Corso di Laurea L-19 in Scienze dell’Educazione promosso dall’Universit Vai su Facebook

