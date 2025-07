Napoli 58enne arrestata | deve scontare 5 anni per tentata truffa e uso di atti falsi

Eseguito provvedimento della Procura di Pescara: arrestata donna napoletana per truffa e falsità . NAPOLI – Nella giornata del 12 luglio 2025, la Polizia di Stato ha arrestato una 58enne napoletana, in esecuzione di un provvedimento di determinazione di pene concorrenti, emesso il 7 luglio scorso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara – Ufficio Esecuzioni Penali. A diffondere la notizia una comunicazione della Questura di Napoli. A eseguire l’arresto sono stati gli agenti della Squadra Mobile, che hanno rintracciato la donna e dato esecuzione al dispositivo giudiziario. Secondo quanto previsto dal provvedimento, la donna dovrà scontare una pena di 5 anni di reclusione per i reati di tentata truffa, falsità materiale e uso di atto falso. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

