L’anima segreta dell’ospitalità | quando albergo e hotel racconta storie

Life&People.it E se dicessi che un albergo non è mai solo un hotel? E che quella stanza d’albergo potrebbe essere, in realtĂ , un frammento della vostra anima, un deposito segreto di ricordi e promesse? Sembra un’affermazione forte, quasi un’eresia in una realtĂ che sembra aver standardizzato ogni esperienza, perfino il riposo. Eppure, nel vocabolario piĂą intimo e personale, quello del sentimento, esiste una sostanziale differenza tra “albergo” e “hotel”. Un abisso che affonda le radici nella nostra storia, nelle nostre vacanze d’infanzia, in quella voglia di “tornare” piĂą che di “soggiornare”. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

In questa notizia si parla di: albergo - anima - hotel - segreta

Hotel Villaggio 4 #stelle superiore pranzo incluso il giorno d'arrivo #luglio #animazione #escursioni discesa privata attrezzata direttamente sul #mare #cristallino #bandiera #blu #agosto #estate scoppiettante Contattaci tutti I giorni 095 533436. #ULTIME #CA Vai su Facebook

Il lusso del silenzio: gli hotel piĂą remoti al mondo dove staccare la spina.

«Nella camera d'albergo ho trovato una porta segreta dentro all ... - «Nella camera d'albergo ho trovato una porta segreta dentro all'armadio, è inquietante ciò che ho visto... Si legge su leggo.it

L'hotel in Grecia e la finestra segreta in camera: dietro la tenda c'è ... - L' albergo dei sogni Sei in vacanza in Grecia, sposti una tenda e scopri che una delle finestre della tua stanza, per qualche assurdo motivo, affaccia direttamente in un bar della struttura. Scrive leggo.it