Cinque sintomi da non ignorare e cosa significano

Non sempre si ha consapevolezza del tempo che trascorre, o meglio degli anni che trascorrono. Questo può far bene all'umore ma trascurare i segnali che l'organismo invia può portare a ricadute negative in termini di salute, che in generale non andrebbe presa sottogamba a qualunque etĂ . Ci sono però dei sintomi specifici che gli over 50 non dovrebbero ignorare: ecco quali sono, per rivolgersi tempestivamente al proprio medico di fiducia e fugare qualunque dubbio. Arti deboli. Il primo sintomo da non sottovalutare è la debolezza improvvisa a braccia o gambe - sempre che non si possieda un pregresso e giĂ diagnosticato problema di parestesia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Cinque sintomi da non ignorare e cosa significano

In questa notizia si parla di: ignorare - sintomi - cinque - cosa

L’Alzheimer comincia (molto) prima dei sintomi: ecco i quattro campanelli d’allarme da non ignorare - Lo sappiamo tutti: quando la memoria vacilla il pensiero corre subito alla parola “demenza”. Ma ciò che troppe persone ignorano è che la malattia di Alzheimer?inizia a scavare silenziosamente nel cervello anche vent’anni prima che emerga il minimo deficit cognitivo.

5 sintomi da non ignorare e cosa significano - Non sempre si ha consapevolezza del tempo che trascorre, o meglio degli anni che trascorrono. Questo può far bene all'umore ma trascurare i segnali che l'organismo invia può portare a ricadute negative in termini di salute, che in generale non andrebbe presa sottogamba a qualunque età .

Sintomi tumore: 13 segnali che le donne non devono ignorare; Non stare seduto sul water piĂą di questo tempo, altrimenti rischi; Tumore alle ovaie, ecco i nove sintomi killer che le donne non devono ignorare.

5 sintomi da non ignorare e cosa significano - Dai disturbi agli arti fino al sangue nelle urine: quali sono i sintomi da non trascurare soprattutto dopo i 50 anni ... Si legge su msn.com

Se hai questi sintomi stai avendo un colpo di calore: cosa fare - Il colpo di calore è un’emergenza causata dall’accumulo eccessivo di calore nel corpo. msn.com scrive