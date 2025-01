Bergamonews.it - Pagine Ribelli: con Visionary e Donne Arte alla riscoperta di Plutilla Bricci

Sabato 25 gennaio si è svolto il terzo appuntamento per “”, il bookclub organizzato daBergamo e Sistema Bibliotecario Urbano. Ospiti della mattinata sono state Nicoletta Torri e Giorgia Spatti di, come spiegato da Giorgia Spatti, è “un collettivo partito come blog nel 2020. Si sviluppa dtesi di laurea di Nicoletta sumisia Gentileschi. Abbiamo una redazione di una decina di persone. Ci occupiamo di recuperare la storia delleche si sono occupate die cultura, perse nei documenti di una volta”.Attive principalmente in Val Camonica, hanno realizzato un podcast, “Artiste”, e una rubrica su YouTube, “Call me art”. A “” hanno portato come libro dal quale innescare la discussione “L’architettrice” di Melania Gaia Mazzucco, edito da Einaudi nel 2019.