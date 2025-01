Bergamonews.it - Atalanta, De Roon a Barcellona ci sarà: superato il trauma cranico, è già in gruppo

Non poteva mancare e infatti, salvo contrordini delle ultimissime ore, non mancherà: Marten Dehailche aveva accusato sabato pomeriggio a Como eregolarmente a disposizione di Gian Piero Gasperini per la trasferta dell’di mercoledì 29 gennaio.Il centrocampista olandese era uscito malconcio dalla gara del Sinigaglia, a causa di una dura testata che lo ha costretto a lasciare il campo nell’intervallo e che gli ha causato come detto un. Fortunatamente senza complicazioni.Il numero 15 nerazzurro nella seduta di domenica a Zingonia ha svolto lavoro individuale, ma già da lunedì è tornato ad aggregarsi ai compagni dopo la valutazione medica favorevole.Gasperini si era mostrato possibilista nel post gara, affermando che la situazione sarebbe stata da valutare.