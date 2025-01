Spazionapoli.it - Napoli, sorpresa per Dorgu: la mossa di De Laurentiis

MercatoUltimissime –per Patrick: il presidente Aurelio Deprepara unaper l’esterno del Lecce Per il mercatoultimissime arrivano anche su Patrick. L’esterno del Lecce piace ale non è sicuramente un mistero. Fu proprio Antonio Conte, ormai mesi fa, ad avvicinare il calciatore al termine della partita di campionato, sussurrandogli qualcosa all’orecchio. Un tentativo di avvicinare il classe 2004 alla maglia azzurra, come rinforzo già per la campagna acquisti di gennaio.Dal Lecce, però, non sono arrivati segnali rincuoranti. I salentini, infatti, hanno chiesto 40 milioni di euro per lasciar partire il danese, cifra ritenuta eccessiva da parte della dirigenza partenopea. Da lì, la volontà di riaprire le trattative per l’estate, provando ad abbassare la richiesta a circa 30 milioni di euro.