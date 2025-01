Spettacolo.periodicodaily.com - I Ridillo Presentano il Nuovo Singolo “Non Ti Ricordi Più” (feat. Guido Catalano)

Da venerdì 24 gennaio è disponibile in rotazione radiofonica e in tutti i digital stores ‘Non TiPiù’, ildeiin collaborazione con il poeta, che unisce musica e irriverente poesia in un brano funk italiano, diretto e pieno di energia. Il brano anticipa l’uscita di uno speciale Ep dal titolo “Poesie Orecchiabili” dove al suo interno saranno comprese altre poesie musicate di Aldo Palazzeschi, Charles Bukowski e Freak Antoni. “Non TiPiù”, IldeiVenerdì 24 gennaio è uscito in rotazione radiofonica e in tutti i digital stores “Non TiPiù”, ildei, la leggendaria funky band italiana. Il brano, che vede la collaborazione con il poeta, è un mix esplosivo di musica funk e poesia irriverente, che porta con sé un’energia unica e un messaggio diretto.