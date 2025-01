Juventusnews24.com - Probabili formazioni Napoli Juve: le possibili scelte di Thiago Motta per il big match. Ultimissime

Probabili formazioni Napoli Juve: le possibili scelte di Thiago Motta per la trasferta sul campo della capolista. Tutti gli aggiornamenti

È già iniziata la missione Napoli per la Juventus di Thiago Motta. I bianconeri domani affronteranno la squadra di Conte. Prima chiamata per il nuovo arrivato Kolo Muani, subito in vantaggio su Vlahovic per guidare l'attacco.

Favorito anche McKennie su Savona, mentre a centrocampo si va verso la conferma della coppia Locatelli-Thuram. Ecco le probabili formazioni di Napoli Juve:

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Cambiaso, Gatti, Kalulu, McKennie; Locatelli, Thuram; Nico Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz; Kolo Muani. All. Thiago Motta