Calciomercato.it - Giuntoli non si ferma: fissate le visite e colpo anticipato grazie a Cambiaso

La Juventus sempre molto attiva sul mercato: la dirigenza bianconera pianifica un altroper la difesa di Thiago MottaÈ il giorno di Kolo Muani alla Juventus, con il nuovo acquisto subito pronto a partire titolare nel big match di questo pomeriggio contro la capolista Napoli.Cristiano(Ansa) – Calciomercato.itL’attaccante francese è stato provato tra i titolari nella rifinitura da Thiago Motta, che così escluderebbe per la terza volta consecutiva Vlahovic. Per il serbo si fa largo una nuova panchina e rischia di perdere il posto da titolare dopo l’arrivo in bianconero di Kolo Muani. A disposizione ci sarà anche Alberto Costa eventualmente a gara in corso, già tra i convocati nella sfida vinta contro il Milan. La Juve non si fermerà però all’ex Vitoria Guimaraes e alla punta di proprietà del Paris Saint-Germain, visto che nelle prossime ore sbarcherà a Torino anche Renato Veiga.