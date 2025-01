Sport.quotidiano.net - Due arrivi, la Ternana si accende sul mercato. Vallocchia e Millico primi rinforzi per Abate

di Augusto AusteriTERNIAndreae Vincenzosono due nuove fere. Ora si tenta l’accelerazione decisiva per Alessandro Tozzuolo, senza escludere alternative, anche a fronte di una-due possibili operazioni in uscita. Ilrossoverde è dunque scattato non appena il diesse Carlo Mammarella ha avuto disco verde dalla società., classe ’97, nato a Rieti e tifoso delle Fere, è un centrocampista duttile e ben strutturato che vanta buona attitudine nel calciare dalla distanza. Arriva a titolo definitivo dalla Triestina e a livello tattico rimpiazza il lungodegente Samuele Damiani. Cresciuto nel Benevento, ha militato in Sambenedettese, Olbia, Juve Stabia, Cosenza e Reggiana. Mammarella aveva iniziato a seguirlo ben prima dell’apertura del, come i pari ruolo Luca Verna, Mattia Proietti e Idriz Voca.