Liberoquotidiano.it - Crolla la retorica dei confini aperti

Leggi su Liberoquotidiano.it

La mappa politica dell'Europa sta cambiando profondamente: per la prima volta nel Regno Unito il partito di Nigel Farage, Reform UK, è nettamente al primo posto nei sondaggi nazionali, il Labour del premier Keir Starmer è superato perfino dai Tories in crisi, secondo il Telegraph, nella sola Londra vivono 585 mila immigrati irregolari, 1 abitante su 12 della capitale inglese; in Germania, Alternative für Deutschland, il movimento guidato da Alice Weidel, a un mese dal voto (23 febbraio) è sopra il 20% e supera di 3 punti i Socialdemocratici, mentre il leader della Cdu, Friedrich Merz, la prossima settimana presenterà una riforma dell'immigrazione con controlli strettissimi ai; in Francia il ministro dell'Interno, Bruno Retailleau, ha inviato ai prefetti una nuova circolare - con effetto immediato - per tagliare la regolarizzazione dei “sans papier”, «che non è un diritto automatico, ma una misura eccezionale».