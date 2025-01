Lanazione.it - Un webinar sulle nuove tecnologie digitali al servizio della logistica

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 24 gennaio 2025 – Unaldei settori di spedizioni e. L’iniziativa, promossa dall’aretina Sintra insieme a ShippyPro, è in programma alle 11.30 di mercoledì 29 gennaio e offrirà un’occasione di formazione, aggiornamento e confronto rivolta a manager e imprenditori in cui verranno approfondite lestrategie per migliorare l’efficienza operativa degli e-commerce. “I trenddel futuro” è il tema di un incontro on-line a partecipazione gratuita che permetterà di fare chiarezza su strategie, sviluppi e trasformazioni a disposizione delle aziende per l’invio di merci e prodotti attraverso il commercio elettronico. Questorinnova l’impegno nel promuovere la condivisione di competenze e conoscenze tra professionisti di diversi settori che, da sempre, caratterizza la mission di Sintra, azienda di riferimento a livello internazionale per le soluzioni di business digitale con un team con settantacinque dipendenti in più sedi tra Arezzo, l’Italia e l’estero.