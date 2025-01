Lanazione.it - Stefano Marrini racconta la sua avventura alla Dakar 2025

Arezzo, 24 gennaiola sua. L’appuntamento è fissato per le 16.00 di domenica 26 gennaio quando la Torre di Marciano della Chiana ospiterà un pomeriggio di festa per celebrare l’impresa del pilota aretino che, dopo aver guidato per oltre 7.700 chilometri sui deserti dell’Arabia Saudita, è riuscito ad arrivare al traguardo del più impegnativo e iconico rally del panorama mondiale. L’incontro, a partecipazione libera e gratuita, sarà un’occasione in cui riunire appassionati, sponsor, istituzioni e partner coinvolti in questa impresa sportiva, andando a rivivere le emozioni e le insidie delle due settimane di gara direttamente dalle parole dello stessoche sarà incalzato dal giornalista automobilistico Nedo Checchi e che risponderà poi alle domande del pubblico.