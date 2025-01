Romadailynews.it - Sanita’: Valeriani (Pd), finalmente Rocca annuncia che il Policlinico non sara’ spostato a Pietralata

Leggi su Romadailynews.it

Oggi in commissioneil presidente“hato che lo spostamento delUmberto I a, non e’ piu’ all’ordine del giorno”. Lo dichiara in una nota il consigliere del Lazio Massimilianodel Partito democratico. “Per due anni abbiamo sottolineato l’insensatezza di spostare l’Umberto I in una zona che ha gia’ un ospedale funzionante come il Sandro Pertini – prosegue -, uno in programmazione a pochi chilometri, quello di Guidonia e in cui e’ inoltre prevista la realizzazione dello stadio della Roma. Oggi possiamodire che quel progetto e’ stato superato perche’ si sta affrontando nel merito un nuovo progetto del La Sapienza che prevede la permanenza delnella stessa area in cui gia’ si trova quello storico, accanto all’universita’” conclude