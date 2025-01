Game-experience.it - PS5 vende più di PS4 negli Stati Uniti, Xbox Series X|S vendono meno di Xbox One

Le ultime analisi di Mat Piscatella, capo di Circana, gettano luce sull’andamento del mercato delle console. I dati rivelano un quadro positivo per PS5, visto che nei primi 50 mesi di disponibilità ha superato le vendite di PS4 del 7%, consolidandosi come una delle console più popolari di Sony. Al contrario,XS fatica a tenere il passo, registrando un calo del 18% rispetto adOne nello stesso periodo.Nel dettaglio, i numeri indicano una progressione costante per Playon 5 rispetto al 2023, quando il suo vantaggio su PS4 era del 6%. Tuttavia, per le console, il divario negativo si è ampliato: nel 2023 erano indietro del 13% rispetto aOne, mentre a fine 2024 il calo è aumentato al 18%. Questo suggerisce difficoltà per Microsoft nel competere con la generazione precedente, che già di per sé non aveva raggiunto risultati eccezionali.