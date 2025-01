Anteprima24.it - Lavori in Via Rummo, l’opposizione chiede correttivi al piano traffico

Tempo di lettura: 2 minuti“Chiediamo di valutare, confrontandosi anche con commercianti e residenti,ed alternative alper viadurante iall’ex Malies”. Lo dichiarano i consiglieri comunali Giovanni De Lorenzo, Francesco Farese, Giovanna Megna ed Angelo Miceli a seguito della seduta di commissione, richiesta del, e svoltasi questa mattina con l’audizione del comandante della Polizia Municipale. “L’area di viariscontra già attualmente grandi problematiche soprattutto per i parcheggi, vista anche la mancata riapertura della struttura di Porta Rufina. Con l’avvio del cantiere l’Amministrazione prevede di eliminare posteggi sia nell’area adiacente al vecchio mercato coperto che lungo via, così come un divieto di sosta in via Lucarelli.