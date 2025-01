Metropolitanmagazine.it - Chi sono tutti gli ex di Elisa Isoardi: “Mi sono innamorata follemente di Salvini”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

gli ex fidanzati della conduttrice televisiva che per diversi anni è stata legata al Leader della Lega Matteo. Sicuramente la relazione con Matteoè quella che ha destato più interesse da parte del pubblico e del mondo del gossip; una storia d’amore terminata forse per un tradimento stando a quanto raccontato dalla ex conduttrice de La prova del cuoco. Una cosa è certa:parlando della storia conl’ha definita “la storia più bella della mia vita”. Ma che in rapportioggi lae il leader della Lega? A chiarire ogni dubbi ci ha pensato proprio la conduttrice che, ospite di “Oggi è un altro giorno” di Serena Bortone ha raccontato: “ci sentiamo poco, quando ripenso a quella storia penso al fatto che comunque sia andata bene così, che gli erroristati da parte di entrambi come tutte le storie.