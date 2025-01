Anteprima24.it - Carcere, ennesima aggressione: Agente finisce in ospedale

Tempo di lettura: 2 minutiPresso il reparto del circuito comuni della C.C. di Avellino Bellizzi, un detenuto ha colpito undi polizia penitenziaria in servizio. L’ha riportato lesioni che hanno richiesto l’intervento del pronto soccorso presso l’Moscati di Avellino, dove è attualmente in attesa di prognosi.“Ci risiamo!“, afferma Raffaele Troise, responsabile G.A.U. della Segreteria UILPA Polizia Penitenziaria di Avellino. La situazione nella casa circondariale sembra peggiorare nonostante i recenti interventi. “Tutto cambia per non cambiare nulla”, continua Troise, evidenziando come il penitenziario versi in condizioni sempre più critiche, con un evidente collasso gestionale.Nonostante l’invio di 12 unità aggiuntive nel ruolo di agenti/assistenti e il successivo arrivo di ulteriori 25 unità, persistono problemi organizzativi che alimentano il caos generale all’interno della struttura.