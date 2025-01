Nerdpool.it - Captain America: rilasciato uno speciale dietro le quinte per Brave New World

Manca poco meno di un mese all’uscita diNew, e il film della Marvel sta offrendo ai fan unoledella realizzazione dell’epopea del Marvel Cinematic Universe. Il film segna il primo ruolo da protagonista di Anthony Mackie come Capitansul grande schermo, dopo gli eventi di The Falcon e Winter Soldier. La featurettelerilasciata dalla Marvel presenta Anthony Mackie (Sam Wilson/), Harrison Ford (Thaddeus “Thunderbolt” Ross) e il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige.Gli sguardi passati suNewprevedevano la resa dei conti tra Sam Wilson e Thunderbolt Ross, che è il Presidente degli Stati Uniti e si trasformerà in Hulk Rosso. Grazie a Tide, i fan hanno potuto vedere Thaddeus trasformarsi ed attaccare Capitan, colpendo il nostro eroe e facendolo rimbalzare contro le auto parcheggiate.