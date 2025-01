Dilei.it - Sondaggi Grande Fratello del 23 gennaio, chi rientra nella Casa

Venticinquesima puntata per ilche ritorna anche giovedì 23. Dopo la scorsa puntata, durante la quale era nove i concorrenti in nomination, durante la serata non ci sarà alcuna eliminazione. Al contrario, per la prima voltastoria del reality show è previsto un ripescaggio che faràre in gioco quattro dei sei concorrenti in nomination tra Eva Grimaldi, Federica Petagna, Helena Prestes, Iago Garcia, Jessica Morlacchi e Michael Castorino. Cosa succederà in diretta?Sarà il pubblico a decretare chi varcherà di nuovo la porta rossa e lascerà il tugurio per riunirsi agli altri concorrenti, anche se i numeri parlano chiaro: ecco cosa dicono i, chi rientreràUna mossa molto furba quella di Alfonso Signorini che, dopo gli ascolti non proprio soddisfacenti delle ultime puntate, ha trovato il modo per far parlare delsui social, scatenando discussioni e polemiche tra gli utenti e che si sono estese anche all’interno della, visto che alcuni inquilini hanno “scioperato” e rifiutato il confessionale in segno di protesta.