Regno Unito condannato all’ergastolo l’autore della strage di bambine a Southport Il padre di una delle ferite | Nostra figlia ama ed è forte | è tutto ciò che non è lui

Axel Rudakubana, autoredinella scuola di danza aè statooggi, dinanzi alla Liverpool Crown Court. Il 18enne ha fatto irruzione in un evento a tema Taylor Swift in una scuola di danza il 29 luglio 2024 nella cittadina nel nord Inghilterra. Ha ucciso tre, ferito altre otto e due adulti. Dopo laseguirono, in agosto, una serie di proteste anti immigrazione inil paese. L’imputato si è riconosciuto colpevole in extremis, questo lunedì su tutti i capi d’accusa: tre omicidi, dieci tentati omicidi, il possesso illegale di un coltello, la detenzione di un quantitativo di veleno a base di ricina e la violazionenorme antiterrorismo, dato che nel suo pc è stato individuato un manuale di addestramento di Al Qaeda.