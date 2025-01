Ilrestodelcarlino.it - Provoca lo schianto e poi fugge: è caccia all’autista del furgone

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

E’ ancoraal pirata della strada che l’altra sera avrebbeto unoa San Biagio di Osimo. Due i mezzi coinvolti tra le vie Ancona e Montegalluccio, un’auto e unappunto che i carabinieri hanno cercato di rintracciare subito perché, sul luogo dell’incidente, al loro arrivo, non era presente. I vigili del fuoco del distaccamento di Osimo hanno dovuto estrarre dalle lamiere della macchina, una Ford Ka, una persona per affidarla alle cure del personale medico. Si tratta di una donna, osimana. Con lei nell’abitacolo c’era il figlio, anche lui portato all’ospedale, a Torrette, in condizioni non gravi, così come la madre. I carabinieri di Offagna, accorsi immediatamente sul posto, hanno avviato le indagini per risalire all’identità del conducente del: grazie alle telecamere di sorveglianza installate lungo via D’Ancona, le forze dell’ordine stanno cercando sia di ricostruire l’accaduto che di individuare il responsabile dell’impatto.