Lo schema di Minsk per la guerra ibrida che sfrutta i migranti contro l'Ue

Nella, anche isono un’arma. E sono un’arma estremamente efficace. Non stupisce dunque che nel corso degli ultimi anni si siano accumulati sospetti nei confronti di un piano diperre i flussi migratori al fine di destabilizzare l’Unione europea. Sospetti che sono stati confermati da un’inchiesta, condotta per la testata Politico da Tatsiana Ashurkevich, dove vengono riportati i contenuti di documenti governativi e di alcune telefonate tra funzionari bielorussi che certificano l’esistenza di uno “” per canalizzare i flussi migratori a scapito dell’Unione europea.L’origine di questo piano risalirebbe al periodo successivo all’imposizione delle sanzioni occidentalila Bielorussia, che erano state comminate per via della repressione delle protestela rielezione per il sesto mandato dell’autocrate Aleksandr Lukashenko, in una tornata elettorale considerata come fraudolenta.