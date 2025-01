Biccy.it - Jessica punta il dito contro Amanda: “Con Luca è pappa e ciccia”

Morlacchi è pronta a rientrare nella Casa del Grande Fratello e, durante i giorni trascorsi in tugurio, ha già individuato chi potrebbe diventare la sua prossima rivale:Lecciso.In passato,si è già scontrata per i medesimi motivi con Yulia Bruschi e Helena Prestes, entrambe colpevoli, secondo lei, di essere troppo vicine ai suoi interessi amorosi: prima Giglio, poi Calvani. Ora sembra decisa are il, accusandola di essere troppo “” con, nonostante in passato lo avesse definito un giocatore.Nel daytime andato in onda oggi, qua il video, si vededire a Eva: “mi disse occhio a, me lo disse quando mi era appena salita la febbre per lui, erano i primi di novembre. Mi disse stai attenta ache è un giocatore.