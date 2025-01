Ilrestodelcarlino.it - Fano, Cevoli trasforma il trash in capolavoro comico nel ricordo di Peppe Nigra

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

(Pesaro e Urbino) giovedì 23 gennaio 2025 - Il piùdei film, al cinema indel compianto. Grande successo di pubblico e risate per il primo evento dell’anno del Fondo intitolato alfanese prematuramente scomparso. L'altra sera al Politeama è andata in scena una serata che hato la mediocrità in arte, un evento in cui il “film più brutto della storia”, come è stato definito dagli organizzatori, è stato celebrato con un entusiasmo e una passione degni di un premio Oscar. Stiamo parlando de “Il trionfo di Maciste”, un’opera simbolo del peplum italiano degli anni ’60, introdotta e commentata con irresistibile ironia da Paolo, l’attore eromagnolo che ha saputore ogni dettaglio del film in un’esilarante lezione di storia cinematografica.