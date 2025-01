Oasport.it - BJK Cup, Shenzhen ospiterà le Finals dal 2025 al 2027

Sarà la città cinese diad ospitare ledelle prossime tre edizioni della Billie Jean King Cup di tennis: dalalla Cina sarà qualificata di diritto all’ultimo atto della manifestazione in quanto Paese ospitante. Alledelè già qualificata anche l’Italia in quanto detentrice del trofeo.Billie Jean King ha affermato al sito ufficiale della competizione: “L’annuncio delledella Billie Jean King Cup adimostra il nostro impegno nel portare la passione e l’entusiasmo del tennis a squadre nazionali nei mercati di tutto il mondo.incarna lo spirito di crescita e innovazione che è al centro della Billie Jean King Cup, ampliando la portata del tennis e sostenendo il potere degli sport femminili“.Zheng Qinwen, medaglia d’oro a Parigi 2024 ed attuale numero 5 WTA ha aggiunto: “Avere ledella Billie Jean King Cup aè un sogno che si avvera per me e per le altre tenniste cinesi.