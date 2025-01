Ilgiorno.it - Ancora “Mille occhi sulla città“. Arrivano i rinforzi nei quartieri

Quasi 14mila richieste di aiuto in un anno, 37 al giorno, polizia locale sotto pressione a Pioltello, ad aiutare le forze dell’ordine per il terzo anno di seguito torna "". L’accordo Comune-prefettura-vigilanza privata che porteràin tutti i. Sotto la lente, piazza Garibaldi e il Satellite. Ieri la firma, a Milano, insieme al prefetto Claudio Sgaraglia e ad altri centri dell’hinterland. L’intesa "è un altro tassello del nostro piano per battere la piccola delinquenza", dice la sindaca Ivonne Cosciotti. Così per altri 12 mesi le guardie giurate continueranno a segnalare movimenti sospetti per sventare furti e spaccio. Un modo per ottimizzare le risorse, moltiplicando le forze in campo. Ma anche per consolidare "la collaborazione fra istituzioni". "La piena disponibilità al rinnovo del progetto – sottolinea il prefetto – dimostrauna volta lo spirito di coesione del territorio, insieme alla capacità di fare rete e di cogliere le migliori opportunità per assicurare presenza e risposte concrete alla domanda di sicurezza delle comunità".