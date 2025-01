Superguidatv.it - Amici 2025: Luk3 minaccia il ritiro, in preda ai dubbi. Il peso delle critiche è insostenibile

Nell’attesa generale per il via al serale divive un momento di crisi artistica e personale, nelladi unannunciato.finisce inad un crollo personale e artistico: il motivoTra i momenti del talent show di Maria De Filippi più virali nel web, desta particolare attenzione lo sconforto provato da, mentre si ritrova in baliainsicurezze maturate sul suo talento e il percorso artistico che lo vede protagonista in TV. Il cantautore e allievo di canto scoperto e promosso, addi Maria De Filippi, dall’esperta di spettacolo Lorella Cuccarini, non sarebbe più certo di voler proseguire l’esperienza intrapresa al debutto nella musica.Come trapela dal daytime di– in onda sulle reti TV e e streaming di Mediaset-é inalla sua vulnerabilità, dopo aver conquistato i cuori dei fan mostrandosi determinato alla sua giovane età, nell’inseguire il sogno di fare musica, con l’accesso al talent show.