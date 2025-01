Ilfattoquotidiano.it - Almasri, il senatore Pd mostra Pinocchio in Aula: “Meloni fa la faccia truce con i disperati e scarcera i torturatori. Ci espone al ridicolo”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Opposizioni all’attacco del governo sul caso del comandante libico, rimpatriato con un volo di Stato italiano nonostante l’accusa di crimini di guerra e contro l’umanità della Corte dell’Aja. Nel corso del question time con il ministro dell’Interno Piantedosi ildel Pd Michele Fina ha consegnato una copia didi Collodi al presidente La Russa destinato a Giorgia. “Vorrei fare un omaggio alla premier – ha detto – che ha promesso di dare la caccia agli scafisti lungo il globo terracqueo dell’edizione didi Collodi. Si ricorderà che a un certo puntoderubato va in tribunale a denunciare il fatto e il giudice, un gorilla, lo fa arrestare in quanto innocente. Alla fine quando avverrà lazione per amnistia,dovrà ammettere di essere un ‘malandrino, un colpevole affinché il carceriere lo liberi.