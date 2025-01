Rrobe e il suo ‘Shin Nosferatu’ | I grandi mostri sono contenitori flessibili di metafore

Leggi su Funweek.it

È arrivato in libreria a inizio anno Shin Nosferatu di(Roberto Recchioni) per Edizioni BD. L’autore si è confrontato con uno dei personaggi più iconici del cinema e della letteratura, tornato alla ribalta grazie al recente film di Robert Eggers, già nelle sale italiane. Le radici di Nosferatututtavia antiche e complesse – dal Dracula di Bram Stoker all’lm Nosferatu di Friedrich Wilhelm Murnau – e anche per questo il Nosferatu disi fregia dell’aggettivo shin (in giapponese sia nuovo che vero), come sottolinea il regista Marco Manetti dei Manetti Bros. nella prefazione che apre il volume. «Dracula mi ha ossessionato per tutta la vita, costantemente. Mi ha sempre ispirato, terrorizzato, affascinato, attratto», scrive Manetti. Poi prosegue: «Leggendo Shin Nosferaturiuscito a emozionarmi per l’ennesima volta» e «anche a trovarci qualcosa di nuovo pur sentendo, ancora una volta, la familiare sensazione di essere stato perseguitato dal conte Dracula/Orlok».