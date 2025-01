Ilgiorno.it - Prima c’era l’autovelox, ora arriva una maxi rotonda: "Opera fondamentale per ridurre la velocità dei mezzi"

Potrebbero concludersi già entro il mese di gennaio i lavori per la realizzazione della nuova rotatoria lungo via Lomellina, il tratto della provinciale che tocca l’abitato di Gambolò. Proprio per limitare ladeilungo quella strada, un ampio rettilineo, era stato installatoche, in pochi mesi, aveva elevato migliaia di contravvenzioni. A suo tempo rimosso, ora il problema verrà aggirato con la rotatoria che "spezzerà" la continuità della strada. L’, che è finanziata dalla Provincia, prevede anche la realizzazione di un accesso diretto all’area sulla quale sorgerà la nuova isola ecologica della terza città lomellina. "La rotatoria è un’necessaria – commenta il primo cittadino – perché consente di mettere in sicurezza il tratto di via Lomellina costringendo iin transito dila loro".