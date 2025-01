Isaechia.it - Grande Fratello, Zeudi e Javier sempre più vicini: “Cosa sta succedendo? Non mi va di staccarmi!”

Nella Casa delMartinez eDi Palma hanno trascorso la notte insieme, tra carezze, grattini e sospiri che hanno lasciato poco spazio a dubbi sul loro coinvolgimento.Questo accade dopo cheha ripetuto non so quante volte che sa di non essere corrisposta da Helena in quel senso.Non è una giustificazione comunque perché non mi aspettavo che La Rosalinda fosse lei.Epalesemente ne sta approfittando per avere clip#zelena pic.twitter.com/JcFIPPFk4b— escusa segue a loba (@IntoBreath) January 22, 2025L’avvicinamento tra i due inquilini ha scatenato la dura reazione di una parte del pubblico, soprattutto dei fan delle “Zelena” e degli “Helevier“. Sostenitori, rispettivamente, della coppia formata daed Helena Prestes e di quella composta daed Helena.