Bergamonews.it - Cade da una scala portatile, operaio ferito a Comun Nuovo

Leggi su Bergamonews.it

. Infortunio sul lavoro nella mattina di mercoledì 22 gennaio a.L’allarme è scattato intorno alle 7,15 in una ditta di raccolta, trasporto e recupero di rifiuti situata nella zona industriale del paese. Secondo una prima ricostruzione, un uomo di 67 anni sarebbe caduto da unada un’altezza di circa 1,5 metri.L’ha riportato un trauma cranico ed è stato trasportato in ambulanza in ospedale, dove è stato ricoverato in codice giallo.Sul posto, oltre ai soccorsi sanitari inviati dalla centrale di Areu, sono intervenuti i carabinieri e i tecnici Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (Psal) di Ats Bergamo.