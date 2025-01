Lapresse.it - Burnout, Anaao Assomed: “Pericolosissimo dire che non esiste e ‘fa figo’ mettersi in malattia”

Polemiche sul tema del, che verrebbe messo in dubbio da un articolo di giornale. I medici si sono immediatamente mobilitati per segnalare la pericolosità di questa idea. “L’operazione, ormai non più sotterranea, di delegittimazione del ruolo del medico e dell’infermiere in Italia prosegue anche sulla stampa. È di questa mattina – commenta il Segretario Nazionale, Pierino Di Silverio – l’ultimo articolo che desta grande rammarico e preoccupazione perché mette addirittura in dubbio l’autenticità del: i medici si dichiarerebbero insenza esserlo, ma solo perché ‘fa, mettendo tra l’altro in discussione i dati ufficiali del Ministero della Salute e dell’Ocse, secondo i quali questa sindrome colpisce il 51% dei medici”.“Fa davvero ‘– si chiede Di Silverio – non avere più tempi di conciliazione tra famiglia e lavoro? Fa ‘andare al lavoro ogni giorno con la speranza di non essere aggrediti, malmenati o denunciati? Fa ‘lavorare più di 60 ore a settimana e guadagnare meno del resto d’Europa? Fa ‘lavorare per 40 anni senza il riconoscimento professionale e personale che ogni professione merita? Tutto questo non può che condurre al”.