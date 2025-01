Lortica.it - Arrestate tre persone per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti

Carabinieri della Compagnia di Bibbiena hanno tratto in arresto tre uomini nella notte scorsa, lungo la Strada Regionale 70 della Consuma, nei pressi della località Campaldino, peraididi.Durante un normale controllo stradale, i militari hanno fermato un veicolo con tre occupanti. Insospettiti dal loro atteggiamento nervoso, gli agenti hanno deciso di approfondire i controlli. Nel tentativo di eludere verifiche più dettagliate, i tre hanno spontaneamente consegnato una piccola quantità di hashish, ma ciò non ha convinto i Carabinieri a concludere l’ispezione.Una perquisizione accurata del mezzo ha portato al rinvenimento di circa 200 grammi di hashish, abilmente nascosti in vani dell’abitacolo. La sostanza, non ancora suddivisa in dosi, era presumibilmente destinata al mercato locale.