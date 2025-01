Lapresse.it - Almasri torna in Libia, opposizioni in pressing: “Meloni riferisca e Nordio si dimetta”

Leggi su Lapresse.it

Le(Pd, Avs, +Europa, Italia viva, M5S e Azione) nell’aula della Camera hanno chiesto che la presidente del Consiglio, Giorgia, “venga urgentemente a riferire” sulla vicenda di Njeem OsamaHabish, il comandante della polizia giudiziaria libica arrestato nei giorni scorsi a Torino, poi rimesso in libertà e rito in. Ma è forte anche ilsul ministro della Giustizia, Carlo.Migranti, Crosetto: “? Io mi limito alla Difesa”“Conosco la Difesa, mi limito alla Difesa”. Così il ministro della Difesa Guido Crosetto rispondendo ai cronisti alla Camera in merito alle polemiche dellesul caso.Migranti: Renzi, trafficante scarcerato, governo ammattito o ipocrita?“La presidente del Consiglio ad Atreju ha urlato che lei continua ad andare avanti sui centri migranti in Albania e dice che funzioneranno perché lei vuole combattere la mafia e la mafia sarebbero i trafficanti di esseri umani.