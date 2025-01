Sport.quotidiano.net - Vuelle, Imbrò una "pasta" da capitano vero

Quando si riaccende la luce dentro un giocatore di talento, allora splende così forte da risultare quasi abbagliante per gli avversari. Il momento di Matteoè magico: nelle ultime due partite ildella Carpegna Prosciutto ha tirato con percentuali spaziali da tre, 13 su 18. Ma è la sicurezza con cui sta in campo oggi, più della mano fatata, che fa percepire ai tifosi che la sua leadership è immutata. "Non ero preoccupato – dice–, mi conosco e so che del mio tiro posso fidarmi. So anche che ci sono periodi in cui non fai canestro nemmeno se hai 5 metri di spazio davanti: succede nel basket, il tiro va e viene, l’importante è non perdere di vista il resto che puoi fare sul parquet a vantaggio dei compagni. Infatti sono più contento della prestazione della squadra che della mia, adesso ci divertiamo dava giocare insieme.