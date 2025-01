Pronosticipremium.com - Roma, Rensch atteso oggi in Italia: in panchina con l’Udinese?

Devynesarà presto un nuovo giocatore della. L’accordo tra i giallorossi e l’Ajax è ormai definito: l’operazione si chiude per una cifra di 5 milioni di euro più un ulteriore milione legato a bonus, con il giocatore pronto a firmare un contratto fino al 2029 a circa 1,2 milioni di euro a stagione più bonus. L’attesa è finita, e giàil talento olandese potrebbe fare il suo primo ingresso al Fulvio Bernardini, dopo aver completato le visite mediche di rito.Dopo dieci anni trascorsi all’Ajax,è pronto a iniziare una nuova avventura, lasciando l’Eredivisie e l’Olanda per realizzare il sogno di misurarsi in un contesto internazionale. Un sogno che ha fortemente voluto, rifiutando sia il rinnovo proposto dal club di Amsterdam sia altre offerte provenienti dall’estero.