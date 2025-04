Sassuolo Carnevali Il futuro parte da Grosso faremo bene anche in Serie A Futuro Laurienté Arriveranno richieste ma…

Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, dopo la promozione dei neroverdi in Serie A. I dettagli Giovanni Carnevali ha parlato a Radio Rai dopo la promozione del Sassuolo. Grosso – «Dobbiamo portare a termine questo campionato, cercando di fare il massimo. Ma al tempo stesso dobbiamo subito metterci al lavoro e pensare al Futuro. E il Futuro . Calcionews24.com - Sassuolo, Carnevali: «Il futuro parte da Grosso, faremo bene anche in Serie A! Futuro Laurienté? Arriveranno richieste, ma…» Leggi su Calcionews24.com Le parole di Giovanni, amministratore delegato del, dopo la promozione dei neroverdi inA. I dettagli Giovanniha parlato a Radio Rai dopo la promozione del– «Dobbiamo portare a termine questo campionato, cercando di fare il massimo. Ma al tempo stesso dobbiamo subito metterci al lavoro e pensare al. E il

Sassuolo, Carnevali dopo il ritorno in A: “Grande soddisfazione, Grosso pedina fondamentale. Futuro e.... Carnevali, programmazione e idee: Sassuolo, "tutti siamo ambiziosi" e sul futuro. Sassuolo, Carnevali in ESCLUSIVA: "Generazione S e il futuro di Berardi". Sassuolo, Carnevali: "Futuro Berardi? Vi spiego". Carnevali: "È normale che Berardi abbia richieste, contenti di averlo al Sassuolo". Sassuolo, Carnevali: "Futuro Berardi? Sta pensando al suo recupero". Ne parlano su altre fonti

Secondo tuttosport.com: Carnevali, programmazione e idee: Sassuolo, "tutti siamo ambiziosi" e sul futuro - La mano dell'ad neroverde nella promozione in Serie A degli emiliani: una scelta lungimirante e uno sguardo alla prossima stagione ...

Scrive tuttosport.com: Pagina 3 | Carnevali, programmazione e idee: Sassuolo, "tutti siamo ambiziosi" e sul futuro - La mano dell'ad neroverde nella promozione in Serie A degli emiliani: una scelta lungimirante e uno sguardo alla prossima stagione ...

Nota di tuttonapoli.net: Carnevali spaventa il Sassuolo dopo la promozione: "Se arrivano offerte per me, le valuterò" - L'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato a Radio Anch'io Sport su Radio Rai il giorno dopo la matematica promozione in Serie A ...