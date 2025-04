Il concerto di Pasqua del Orchestra Rai al Auditorium Toscanini

Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai propone per il suo tradizionale concerto di Pasqua in data. Torinotoday.it - Il concerto di Pasqua dell'Orchestra Rai all'Auditorium Toscanini Leggi su Torinotoday.it Si ispira a quelle che per la tradizione cristiana sono le ultime frasi pronunciate da Gesù Cristo morente il celebre brano di Franz Joseph Haydn Le ultime sette parole di Cristo sulla Croce, che l’Sinfonica Nazionalea Rai propone per il suo tradizionalediin data.

Ottavio Dantone per il concerto di Pasqua dell'Orchestra Rai.

