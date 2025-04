Una borsa di studio per ricordare Sara Campanella la Regione stanzia i fondi

borsa di studio per ricordare Sara Campanella. Questa l'iniziativa fortemente voluta dal governatore Renato Schifani in memoria della studentessa uccisa lo scorso 31 marzo. La Regione ha stanziato 10mila euro per istituire l'assegno destinato agli iscritti ai corsi di studio delle Professioni. Messinatoday.it - Una borsa di studio per ricordare Sara Campanella, la Regione stanzia i fondi Leggi su Messinatoday.it Unadiper. Questa l'iniziativa fortemente voluta dal governatore Renato Schifani in memoria della studentessa uccisa lo scorso 31 marzo. Lahato 10mila euro per istituire l'assegno destinato agli iscritti ai corsi didelle Professioni.

