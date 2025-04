Antonia in lacrime per l8217uscita di Chiamamifaro da Amici 24 8220Era la mia bussola mi sento persa senza di lei8221

Chiamamifaro è stata eliminata nella puntata del 12 aprile di Amici 24. Antonia è scoppiata in lacrime dopo la sua uscita, vista la forte Amicizia che c'è sempre stata tra loro: "Era la mia bussola, mi sento persa senza di lei". Leggi su Fanpage.it è stata eliminata nella puntata del 12 aprile di24.è scoppiata indopo la sua uscita, vista la fortezia che c'è sempre stata tra loro: "Era la mia, midi lei".

